Visite guidée Céramiques architecturales Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 17 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite guidée Céramiques architecturales
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 11:30:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, découvrez les céramiques architecturales du musée ! Des écritures architecturales du Moyen-Orient à la façade du musée, cette visite sera l’occasion de découvrir une nouvelle facette de la céramique. Sur inscription.
En fonction de la météo, prévoyez un parapluie ! .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Visite guidée Céramiques architecturales
L’événement Visite guidée Céramiques architecturales Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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