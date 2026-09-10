Visite guidée Céramiques architecturales Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Visite guidée Céramiques architecturales

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-17 11:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, découvrez les céramiques architecturales du musée ! Des écritures architecturales du Moyen-Orient à la façade du musée, cette visite sera l’occasion de découvrir une nouvelle facette de la céramique. Sur inscription.

En fonction de la météo, prévoyez un parapluie ! .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Céramiques architecturales

L’événement Visite guidée Céramiques architecturales Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin