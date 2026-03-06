Visite guidée Cezanne pour les minots Office de tourisme de Gardanne Gardanne

Visite guidée Cezanne pour les minots

Mardi 14 avril 2026 de 10h à 11h. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône

L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite familiale en extérieur avec mini-atelier, spécialement conçue pour les enfants de 8 ans à 12 ans.

Sais-tu que le célèbre peintre Paul Cezanne a habité Gardanne ? Ses tableaux de notre ville sont exposés dans de grands musées aux Etats-Unis. Mais pas besoin d’aller si loin pour les découvrir, viens avec nous te balader sur la Promenade Cezanne ! On te fera découvrir des reproductions des tableaux, on t’expliquera comment il combinait les couleurs et utilisait les formes géométriques comme personne ne l’avait fait avant lui, et surtout, on s’amusera à dessiner à sa manière ! Mets tes baskets petit curieux, et viens nous rejoindre avec ta famille, pour devenir incollable sur Paul Cezanne !



Les enfants sont obligatoirement accompagnés d’un ou deux adultes maximum et placés sous leur surveillance.



Tarif enfant 8 €. Tarif accompagnant adulte 2 €



RÉSERVATION OBLIGATOIRE à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .

Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Gardanne Tourist Office offers a family outdoor tour with mini-workshop, specially designed for children aged 8 to 12.

