Visite guidée Cezanne pour les minots Office de tourisme de Gardanne Gardanne
Visite guidée Cezanne pour les minots Office de tourisme de Gardanne Gardanne mardi 14 avril 2026.
Visite guidée Cezanne pour les minots
Mardi 14 avril 2026 de 10h à 11h. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 11:00:00
Date(s) :
2026-04-14
L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite familiale en extérieur avec mini-atelier, spécialement conçue pour les enfants de 8 ans à 12 ans.
Sais-tu que le célèbre peintre Paul Cezanne a habité Gardanne ? Ses tableaux de notre ville sont exposés dans de grands musées aux Etats-Unis. Mais pas besoin d’aller si loin pour les découvrir, viens avec nous te balader sur la Promenade Cezanne ! On te fera découvrir des reproductions des tableaux, on t’expliquera comment il combinait les couleurs et utilisait les formes géométriques comme personne ne l’avait fait avant lui, et surtout, on s’amusera à dessiner à sa manière ! Mets tes baskets petit curieux, et viens nous rejoindre avec ta famille, pour devenir incollable sur Paul Cezanne !
Les enfants sont obligatoirement accompagnés d’un ou deux adultes maximum et placés sous leur surveillance.
Tarif enfant 8 €. Tarif accompagnant adulte 2 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .
Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gardanne Tourist Office offers a family outdoor tour with mini-workshop, specially designed for children aged 8 to 12.
L’événement Visite guidée Cezanne pour les minots Gardanne a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Gardanne