Visite guidée, Château d’Azay-le-Ferron, Azay-le-Ferron

Visite guidée Samedi 23 mai, 20h00 Château d’Azay-le-Ferron Indre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez visiter le château dans une ambiance nocturne.

Château d’Azay-le-Ferron 31-33 rue Hersent-Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron, France Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire 0254392006 http://www.chateau-azay-le-ferron.com Cohérence d’une belle collection particulière présentée dans l’état souhaité par ses derniers propriétaires, avec notamment : – parmi les peintures, une « Allégorie de la Paix », 1641, par Hendrick Martensz Sorgh, trois grandes toiles attribuées à Antonio Lagorio sur le thème des miracles de Moïse (XVIIe s.), le Portrait de Robert de Montesquiou par Antonio La Gandara (vers 1887) ; – plusieurs dizaines de caricatures de Sem ; – un ensemble de pièces de menuiserie (sièges, coffres, cabinets, tables) du XVIe et XVIIe siècles ; – un ensemble de cabinets à peintures, plaques de cuivre et pierres dures du XVIe et XVIIe siècles français, flamands et italiens ; – un bel ensemble de pièces de menuiserie (armoires, buffets, cabinets, sièges) du XVIIIe siècle ; – un ensemble de pièces d’ébénisterie, marqueterie et bois doré (commodes, tables, bureaux, consoles) du XVIIIe siècle ; – un ensemble très homogène d’ébénisterie d’époque Empire et Restauration, dont des pièces historiques ; – du mobilier meublant moderne (XIXe et début XXe siècles) de belle qualité ; une rare tapisserie parisienne du XVIe siècle ; un important ensemble de dinanderie du XIXe siècle aux armes des propriétaires ; – des porcelaines montées en bronze doré et divers objets d’éclairage métalliques, flambeaux, candélabres, bougeoirs, lampes, lustrerie (bronze, tôle, cuivre) ; – un ensemble de pièces d’horlogerie (XVIII- XIXe siècles). Depuis Chateauroux, prendre la D925 en passant par Vendoeuvre, Mézières en Brenne, Paulnay Parking public.

Venez visiter le château dans une ambiance nocturne.

©chateau Azay le Ferron