Stage de bronze à la cire perdue Azay-le-Ferron

Stage de bronze à la cire perdue

5 La Cheptardière Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 280 – 280 – EUR

280

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Stage organisé par l’association des Amis de Kindi avec Issaka Dermé, bronzier burkinabé.

Les étapes du stage: façonnage, d’une ou deux pièce en cire d’abeille; fabrication des moules; construction d’un four éphémère, récupération de la cire; préparation du bronze, coulée, découverte des oeuvres d’art, finitions (ponçage et patine). 280 .

5 La Cheptardière Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 53 02 49 lesamisdekindi@gmail.com

English :

Workshop organized by the Association des Amis de Kindi with Issaka Dermé, Burkinabe bronzemaker.

