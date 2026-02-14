Il était une fois un jardin, Château, musée et parc d’Azay-le-Ferron, Azay-le-Ferron

Il était une fois un jardin 6 et 7 juin Château, musée et parc d’Azay-le-Ferron Indre

Limité à trente personnes

Il était une fois un jardin

Visite guidée du parc avec saynètes, dans les jardins et balade en costume d’époque à 15h30.

Château, musée et parc d’Azay-le-Ferron 31-33 rue Hersent-Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire Le parc à l’anglaise fut dessiné par les frères Bühler et comporte une importante collection de topiaires d’ifs (domaine 50 ha, parc 17 ha, jardins 1,5 ha). Ce magnifique écrin de verdure, révèle une multitude d’essences d’arbres, des parterres de buis et des topiaires d’ifs taillés en pièces d’un échiquier… Depuis Chateauroux, prendre la D925 en passant par Vendoeuvre, Mézières en Brenne, Paulnay

