Visite insolite Dans les pas d’un domestique

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-05-24 19:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-15 2026-05-24 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26

Visite insolite permettant la découverte de pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis empruntés par les domestiques.

Les plus belles pièces, les caves et le troisièmes étage (chambres de passage et chambres des domestiques) seront présentés. La fin de la visite se terminera par le commentaire de l’exposition consacrée à la famille Hersent. Le guide est habillé début XXème. 12 .

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

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English :

Unusual visit allowing the discovery of rooms and places of the castle through the corridors and stairs once used by the servants.

L’événement Visite insolite Dans les pas d’un domestique Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne