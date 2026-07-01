Visite guidée : château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique, Château Gaillard, Les Andelys

Informations pratiques

Visite guidée : château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique 19 et 20 septembre Château Gaillard Eure

Durée 45 min, 20 pers. max, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Riche de 800 ans d’histoire, Château Gaillard n’a pas toujours eu le visage qu’on lui connaît aujourd’hui. Château fort par excellence à sa construction au 12ème siècle, il est abandonné à la fin du Moyen Âge puis laissé à l’état de ruine . Suivez Alexandra et Lauren, guides du château, lors d’une visite commentée de 45 minutes. Campagnes de fouilles, restauration et valorisation : découvrez les enjeux autour de la conservation d’un site historique.

Château Gaillard Le Chateau Gaillard, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie +33232213129 https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/activites/chateau-gaillard [{« type »: « link », « value »: « http://www.nouvelle-normandie-tourisme.com »}] Construit en un temps record, entre 1196 et 1198, afin de protéger la Seine et la ville de Rouen des prétentions du roi de France, Philippe Auguste, le Château-Gaillard constitue pour l’époque une version aboutie de l’architecture défensive.

Lieu de visite incontournable et décor de nombreuses animations médiévales, Château-Gaillard attire petits et grands dans les couloirs du temps.

Riche de 800 ans d’histoire, Château Gaillard n’a pas toujours eu le visage qu’on lui connaît aujourd’hui. Château fort par excellence à sa construction au 12ème siècle, il est abandonné à la fin du…

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