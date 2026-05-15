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Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne

Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne

Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne mardi 15 septembre 2026.

Adresse : Place de la Liberté

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 15 septembre 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6 13 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Visite guidée Chocolat gourmand

Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-09-15 16:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Vos papilles sont à l’honneur pour ce rendez-vous autour du chocolat. Rencontre avec des chocolatiers et découverte de l’histoire chocolatière de Bayonne, du XVIIe siècle à nos jours. La visite comprend une dégustation.   .

Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Visite guidée Chocolat gourmand

L’événement Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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