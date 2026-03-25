Visite guidée Cimetière Sainte-Marie La Traite Atlantique à Sainte-Marie Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Visite guidée Cimetière Sainte-Marie La Traite Atlantique à Sainte-Marie Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre dimanche 5 juillet 2026.
Visite guidée Cimetière Sainte-Marie La Traite Atlantique à Sainte-Marie
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Une première approche à Sainte-Marie de ce commerce des êtres humains qui concerne toute une société de l’époque.
Réservation obligatoire par téléphone au 02 35 19 61 27 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h30).
Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre.
Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 61 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Cimetière Sainte-Marie La Traite Atlantique à Sainte-Marie
L’événement Visite guidée Cimetière Sainte-Marie La Traite Atlantique à Sainte-Marie Le Havre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Les entreprises du Havre recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Le Havre 31 mars 2026
- Conférence La chatière, création d’un nouvel accès fluvial à Port 2000 Terminal de la Citadelle Le Havre 31 mars 2026
- Théâtre Mondial de l’Impro Place de l’Hôtel de Ville Le Havre 31 mars 2026
- Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre 1 avril 2026
- Atelier Le secret des abeilles Place du Vieux Marché Le Havre 1 avril 2026