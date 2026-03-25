Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Résistances Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Résistances

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Visite à deux voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner

Plus de 200 résistants havrais ont été identifiés à ce jour à Sainte-Marie. Des hommes et des femmes témoins actifs de tous les mouvements de la Résistance, Forces Françaises Libres comme Résistance intérieure. Devoir de mémoire se souvenir, rendre hommage à leur engagement pour la liberté et pour la paix, ne pas oublier.

Réservation obligatoire par téléphone au 02 35 19 61 27 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h30).

Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre.

Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 61 27

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English : Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Résistances

L’événement Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Résistances Le Havre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie