Visite guidée cinéma Le Manoir, Cinéma Le Manoir, Talmont-Saint-Hilaire
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Le Manoir · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Visite guidée cinéma Le Manoir 19 et 20 septembre Cinéma Le Manoir Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Visite guidée
Venez découvrir le cinéma Le Manoir qui ouvre ses portes exceptionnellement à la visite :
Salle de projection
Scène
Coulisses
Loges
Et autres
Vous profiterez également de l’exposition-photos réalisée sur le thème du cinéma par le club photos « arrêt sur image ».
Clôture de l’évènement par un pot de l’amitié le dimanche 20 à 13h.
Cinéma Le Manoir 11 avenue des sables Talmont Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire 0689386817 Découvrez l’histoire du cinéma Le Manoir inauguré en 1961. Géré par des bénévoles il a su s’adapter aux évolutions techniques techniques tout en conservant sa facture d’origine. Pour les personnes à mobilité réduite, appeler un bénévole à l’aide de l’interphone en bas de l’escalier d’entrée. Un accès est aménagé.
Visite guidée
©Pierre JACOB
À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
- Soirée karaoké animé par Titof Soirées du Plan d’Eau La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire 16 juillet 2026
- Spectacle nocturne L’Epopée de Richard Coeur De Lion Château de Talmont Talmont-Saint-Hilaire 16 juillet 2026
- Les plantes et leurs usages SORTIES NATURE Salorge de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire 17 juillet 2026
- Dîner de Vigneron Domaine Les Clayères Talmont-Saint-Hilaire 17 juillet 2026
- Concert par Les Madeleines Soirées du Plan d’Eau La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire 17 juillet 2026