Visite guidée cinéma Le Manoir, Cinéma Le Manoir, Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Visite guidée cinéma Le Manoir 19 et 20 septembre Cinéma Le Manoir Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visite guidée

Venez découvrir le cinéma Le Manoir qui ouvre ses portes exceptionnellement à la visite :

Salle de projection

Scène

Coulisses

Loges

Et autres

Vous profiterez également de l’exposition-photos réalisée sur le thème du cinéma par le club photos « arrêt sur image ».

Clôture de l’évènement par un pot de l’amitié le dimanche 20 à 13h.

Cinéma Le Manoir 11 avenue des sables Talmont Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire 0689386817 Découvrez l’histoire du cinéma Le Manoir inauguré en 1961. Géré par des bénévoles il a su s’adapter aux évolutions techniques techniques tout en conservant sa facture d’origine. Pour les personnes à mobilité réduite, appeler un bénévole à l’aide de l’interphone en bas de l’escalier d’entrée. Un accès est aménagé.

Visite guidée

©Pierre JACOB