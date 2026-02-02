Visite guidée Comment se structure un village-rue sur une route royale Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe
vendredi 17 juillet 2026 · Bureau d'Information Touristique · Bessines-sur-Gartempe
Informations pratiques
Bessines-sur-Gartempe
Visite guidée Comment se structure un village-rue sur une route royale
Bureau d’Information Touristique 2 rue Louis Seyvaud- Champ de foire Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Partez à la découverte de Bessines avec Alain, guide passionné et historien de formation. Au fil d’une visite immersive, il vous conduit au cœur du bourg de la place de l’église à celle de la mairie, en passant par le champ de foire, la poste ou encore le monument aux morts. Vous explorerez également le quartier Jean-Baptiste Betout ainsi que les avenues du 11 Novembre 1918 et du 8 Mai 1945. Une balade riche en anecdotes pour comprendre l’organisation si particulière de Bessines un village-rue façonné par l’histoire d’une ancienne route royale. Une visite captivante à ne pas manquer pour voir le village autrement. .
Bureau d’Information Touristique 2 rue Louis Seyvaud- Champ de foire Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr
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English : Visite guidée Comment se structure un village-rue sur une route royale
L’événement Visite guidée Comment se structure un village-rue sur une route royale Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Monts du Limousin
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