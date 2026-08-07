Visite Guidée Couvent de la Visitation aujourd’hui Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère
samedi 17 octobre 2026 · Rue Bistour · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Visite Guidée Couvent de la Visitation aujourd’hui Musée de la Chaussure
Rue Bistour Rdv devant le portail principal du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 14:30:00
Date(s) :
2026-10-17
En cette année Sévigné, nous nous intéressons à la famille e la marquise. Sa grand-mère Jeanne de Chantal a fondé avec Saint-François de Sales, alors évêque à Annecy, l’ordre de la Visitation. Cette communauté religieuse a été présente à Romans.
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Rue Bistour Rdv devant le portail principal du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com
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English :
In this year dedicated to Sévigné, we are focusing on the family and the marquise. Her grandmother, Jeanne de Chantal, founded the Order of the Visitation together with Saint Francis de Sales, who was then bishop of Annecy. This religious community was present in Romans.
L’événement Visite Guidée Couvent de la Visitation aujourd’hui Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme
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