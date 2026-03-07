Informations pratiques

Fromental

Visite guidée dans les pas de Rosalie

1 Rue Jean Cacaud Fromental Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:30:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22

Au cœur du charmant village de Fromental, l’association Sérénité au Cœur du Limousin Dans les pas de Rosalie vous ouvre les portes de son Arche de Noé. Guidé par Laurence Moreau, présidente passionnée, vivez un moment hors du temps placé sous le signe du partage, de la bienveillance et du respect du vivant. Ici, chaque animal a une histoire. Chats, chiens, moutons, chèvres, cochons, poules ou encore oies… tous ont trouvé refuge dans ce lieu empreint de douceur et d’humanité. Pourquoi visiter ? Découvrir un refuge engagé et authentique, échanger avec une passionnée du bien-être animal, sensibiliser petits et grands à la cause animale, soutenir concrètement une initiative locale. En franchissant les portes de l’Arche, vous participez activement à cette belle chaîne de solidarité. Une visite qui a du sens, et qui ne laisse personne indifférent. .

1 Rue Jean Cacaud Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 92 14 28 serenite.limousin@gmail.com

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English : Visite guidée dans les pas de Rosalie

L’événement Visite guidée dans les pas de Rosalie Fromental a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Monts du Limousin