Visite guidée Château de Montautre Fromental

Visite guidée Château de Montautre

Montautre Fromental Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le domaine a traversé les grandes périodes de l’Histoire. Occupé depuis le néolithique, il comprend des vestiges de l’époque gallo-romaine, sa construction a été initiée à l’issue de la guerre de cent et achevée en 1550. Serge Lacaze, le propriétaire, raconte la vie de la petite noblesse du Comté de la Marche qui y a vécu. Accueil au châtelet d’entrée et commentaire général sur le site. Présentation de la basse-cour, des vestiges gallo-romains, de la haute-cour, de l’architecture du château. Visite du bâtiment des gardes (dont le mini-musée) avec écuries, salles des gradés et des gardes, boulangerie, chapelle. Visite du château cuisine, salon, tour escalier, chambres (seigneuriale et de la comtesse), salle de jeu avec passerelle. La visite se termine par la bibliothèque où une petite boutique permet de repartir avec quelques gourmandises et souvenirs. .

Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 00 45 contact@chateau-de-montautre.fr

