Rendez-vous aux jardins Le Jardin du Bagnol Le Jardin du Bagnol Fromental

Fromental

Rendez-vous aux jardins Le Jardin du Bagnol

Le Jardin du Bagnol 37 Le Grand Bagnol Fromental Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins (initiative du ministère de la Culture), découvrez le Jardin du Bagnol, un lieu empreint de poésie et d’engagement. Profitez d’une visite libre ou laissez-vous guider par Annie Specht, jardinière passionnée, qui partage avec vous son amour des plantes et de ce jardin singulier. Ce lieu ne se contente pas d’être beau il est aussi porteur de sens. L’intégralité des recettes est reversée à l’association Opengardens, qui soutient notamment A Chacun Son Everest, Le Rire Médecin, Sourire à la Vie, Réseau Bulle 23, A Bras Ouverts, Actions pour l’Autisme Asperger, AFC Costello et CFC. .

Le Jardin du Bagnol 37 Le Grand Bagnol Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 95 26 49 anspecht@wanadoo.fr

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English : Rendez-vous aux jardins Le Jardin du Bagnol

L’événement Rendez-vous aux jardins Le Jardin du Bagnol Fromental a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Monts du Limousin