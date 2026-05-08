Visite guidée de Aître Saint-Maclou Rouen
Visite guidée de Aître Saint-Maclou Rouen dimanche 10 mai 2026.
Rouen
Visite guidée de Aître Saint-Maclou
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Accompagné d’un guide conférencier, venez découvrir l’histoire riche et diversifiée du monument à travers les siècles.
Suivez le guide à travers la cour et le passage nouvellement ouvert de l’Aître pour comprendre les nombreux usages et activités du lieu.
Aucun détail ne vous échappera du crâne à triple face sculpté sur la façade à la cloche de la cour de récréation, en passant par le fameux chat momifié de l’Aître !
Le guide mettra également en lumière la restauration du lieu et les activités actuelles qui annoncent une nouvelle ère pour l’Aître Saint-Maclou. .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Visite guidée de Aître Saint-Maclou
L’événement Visite guidée de Aître Saint-Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Seine-Maritime Attractivité
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