Visite guidée de Bergerac, Quai Cyrano, Bergerac

Visite guidée de Bergerac Samedi 19 septembre, 15h00 Quai Cyrano Dordogne

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité : 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Partez sur les traces de l’histoire de Bergerac.

Accompagné de l’un de nos guides, vous découvrirez les mystères des places et des rues emblématiques de la vieille ville. Au fil de la visite, vous croiserez à coup sûr la plus célèbre figure locale : Cyrano de Bergerac.

Quai Cyrano Quai Cyrano 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 57 03 11 »}]

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