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Visite guidée de Chapaize Rendez-vous devant l’église Chapaize

samedi 8 août 2026 · Rendez-vous devant l'église · Chapaize

Visite guidée de Chapaize Rendez-vous devant l’église Chapaize

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rendez-vous devant l'église
Adresse
Le Bourg
Ville
71460 Chapaize
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Chapaize

Visite guidée de Chapaize

Rendez-vous devant l’église Le Bourg Chapaize Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Une fin d’après-midi, un samedi, un guide-conférencier et un village… pour vous faire découvrir notre territoire. Vous avez déjà certainement vu le clocher si caractéristique de Chapaize. Mais connaissez-vous vraiment ce village ?!   .

Rendez-vous devant l’église Le Bourg Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30  pahclunytournus@yahoo.fr

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English : Visite guidée de Chapaize

L’événement Visite guidée de Chapaize Chapaize a été mis à jour le 2026-07-31 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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