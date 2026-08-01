Visite guidée de Chapaize Rendez-vous devant l’église Chapaize

Informations pratiques

Chapaize

Visite guidée de Chapaize

Rendez-vous devant l’église Le Bourg Chapaize Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Une fin d’après-midi, un samedi, un guide-conférencier et un village… pour vous faire découvrir notre territoire. Vous avez déjà certainement vu le clocher si caractéristique de Chapaize. Mais connaissez-vous vraiment ce village ?! .

Rendez-vous devant l’église Le Bourg Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30 pahclunytournus@yahoo.fr

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English : Visite guidée de Chapaize

L’événement Visite guidée de Chapaize Chapaize a été mis à jour le 2026-07-31 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II