Visite guidée de la Bibliothèque du Colegio de España, Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de la Bibliothèque du Colegio de España Samedi 19 septembre, 14h30 Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Des visites guidées de la bibliothèque sont organisées toutes les heures à partir de 14 h 30 (14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30). D’une durée d’environ 10 minutes, elles seront animées par la responsable de la bibliothèque, qui présentera l’histoire du lieu, ses collections patrimoniales et ses missions.

Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España 7 E boulevard Jourdan 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 78 32 00 http://www.colesp.org https://www.facebook.com/colegioespanaparis Le Colegio de España a officiellement ouvert ses portes en 1935 dans le cadre splendide de la Cité internationale universitaire, un lieu unique au monde où cohabitent des résidences universitaires rattachées à différents pays. Accès libre

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