Visite guidée de la cathédrale Saint-Vincent : La nef, le chœur et la chapelle du Sacré-Cœur, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite guidée de la cathédrale Saint-Vincent : La nef, le chœur et la chapelle du Sacré-Cœur 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 8 septembre à 10h au vendredi 18 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Découvrez la cathédrale métamorphosée par ses premières phases de rénovation !

Après 18 mois de fermeture pour travaux, la cathédrale Saint-Vincent a rouvert ses portes au public le 17 octobre 2025. Si la nef, le transept, le chœur et l’un de ses collatéraux, restaurés, sont à nouveau visibles, les travaux se poursuivent désormais dans les chapelles. Cette visite est une invitation, tant à redécouvrir l’édifice, qu’à apprécier le travail déjà accompli… et mesurer ce qu’il reste à faire !

Parties de l’édifice rouvertes à la visite après restauration entre octobre 2025 et, pour la chapelle du Sacré-Cœur, mai 2026.

Cette visite ne comprend pas les parties en cours de restauration (voir visite cathédrale Saint-Vincent : la sacristie, la salle capitulaire et la chapelle Jeune Foucaude)

Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385483873 http://paroissesaintjust.org/paroisse#eglises [{« type »: « phone », « value »: « 0385931598 »}] Église, sauf portail et tours Ouest : XIIIe siècle, XIVe siècle, Façade avec ses deux tours : XVIIIe siècle, 2e quart XIXe siècle, par Antoine Chenavard.

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© Ville de Chalon-sur-Saône