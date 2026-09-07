UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Oulches-la-Vallée-Foulon

Visite guidée de la Caverne du Dragon, Caverne du Dragon, Oulches-la-Vallée-Foulon

samedi 19 septembre 2026 · Caverne du Dragon · Oulches-la-Vallée-Foulon

Visite guidée de la Caverne du Dragon, Caverne du Dragon, Oulches-la-Vallée-Foulon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Caverne du Dragon
Adresse
RD18 Oulches-la-vallée-foulon
Ville
02160 Oulches-la-Vallée-Foulon
Département
Aisne
Tarif
Gratuit, limité à 49 personnes par visite, 12°C prévoir des vêtements chauds, dernier départ de visite à 16h30 (fermeture du site à 18h).

Visite guidée de la Caverne du Dragon 19 et 20 septembre Caverne du Dragon Aisne

Gratuit, limité à 49 personnes par visite, 12°C prévoir des vêtements chauds, dernier départ de visite à 16h30 (fermeture du site à 18h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Site emblématique du Chemin des Dames, la Caverne du Dragon est une ancienne carrière de pierre souterraine plongée au coeur des combats de la Première Guerre mondiale. Lieu de cantonnement, de culte, infirmerie et même cimetière, cette « creute » témoigne du quotidien des soldats de chaque camp et des durs combats qui ont marqué ce territoire de 1914 à 1918.

Caverne du Dragon RD18 Oulches-la-vallée-foulon Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France 0323251418 http://www.chemindesdames.fr Site historique de la Première Guerre mondiale, 14 mètres sous terre. Parking gratuit.
Accessible PMR
Pas de transports en commun
Site emblématique du Chemin des Dames, la Caverne du Dragon est une ancienne carrière de pierre souterraine plongée au coeur des combats de la Première Guerre mondiale. Lieu de cantonnement, de et «…

© Horizon Bleu Reims / CD02

À voir aussi à Oulches-la-Vallée-Foulon (Aisne)