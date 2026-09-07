Visite guidée de la Caverne du Dragon, Caverne du Dragon, Oulches-la-Vallée-Foulon

Informations pratiques

Visite guidée de la Caverne du Dragon 19 et 20 septembre Caverne du Dragon Aisne

Gratuit, limité à 49 personnes par visite, 12°C prévoir des vêtements chauds, dernier départ de visite à 16h30 (fermeture du site à 18h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Site emblématique du Chemin des Dames, la Caverne du Dragon est une ancienne carrière de pierre souterraine plongée au coeur des combats de la Première Guerre mondiale. Lieu de cantonnement, de culte, infirmerie et même cimetière, cette « creute » témoigne du quotidien des soldats de chaque camp et des durs combats qui ont marqué ce territoire de 1914 à 1918.

Caverne du Dragon RD18 Oulches-la-vallée-foulon Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France 0323251418 http://www.chemindesdames.fr Site historique de la Première Guerre mondiale, 14 mètres sous terre. Parking gratuit.

Accessible PMR

Pas de transports en commun

Site emblématique du Chemin des Dames, la Caverne du Dragon est une ancienne carrière de pierre souterraine plongée au coeur des combats de la Première Guerre mondiale. Lieu de cantonnement, de et «…

© Horizon Bleu Reims / CD02