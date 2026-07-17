Visite guidée de la centrale EDF thermique CCG de Martigues et de ses installations, Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues, Martigues

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale EDF thermique CCG de Martigues et de ses installations Samedi 19 septembre, 10h00 Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en poussant les portes de la centrale Cycle Combiné Gaz de Martigues.

Découvrez un site où patrimoine industriel et transition énergétique se rencontrent. Témoin de l’histoire industrielle de Martigues, l’ancienne centrale au fioul s’est réinventée grâce au repowering pour produire aujourd’hui une électricité plus performante et plus flexible. Lors de cette visite, partez à la découverte des installations et des coulisses de ce site emblématique, qui continue d’évoluer au service de l’énergie d’aujourd’hui et de demain.

Samedi 19 septembre 2026, visites de la centrale et des installations à 9h30, 10h, 13h30, 14h (durée de la visite : 2h-2h30).

Informations pratiques

A partir de 12 ans.

Chaque participant doit être muni d’une pièce d’identité valide à la date de la visite (CNI ou passeport). Aucune photocopie ou version digitale n’est acceptée.

Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

Les visiteurs doivent avoir les bras et les jambes couverts, être munis de chaussures plates et fermées.

Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues Route de Ponteau, Quartier des Laurons, 13117 LAVERA Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/809/events [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/809/events/1933/animations »}] Les Cycles Combinés Gaz de Martigues sont les premiers construits en France par « repowering », c’est-à-dire en utilisant une partie des installations de l’ancienne centrale au fioul, comme la turbine à vapeur. La centrale au gaz naturel de Martigues possède 2 unités de production d’une puissance totale de 930 MW. Elle est utilisée en complément du nucléaire et des énergies renouvelables lors des pics de consommation d’électricité afin de garantir l’équilibre du réseau électrique. Présenter une pièce d’identité en cours de validité (obligatoire).

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Porter une tenue adaptée : vêtements couvrants, chaussures plates et fermées.

Être en bonne condition physique : toutes les visites s’effectuent à pied, les personnes sujettes au vertige sont invitées à en tenir compte avant leur inscription.

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en poussant les portes de la centrale Cycle Combiné Gaz de Martigues.

©EDF