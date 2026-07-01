Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Aston (pour les scolaires), Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières, Ferrières-sur-Ariège
vendredi 18 septembre 2026 · Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières · Ferrières-sur-Ariège
Informations pratiques
Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Aston (pour les scolaires) Vendredi 18 septembre, 10h00, 12h00, 14h00, 15h00 Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières Ariège
Sur réservation. Entrée gratuite exceptionnelle.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 18 septembre est dédié aux scolaires dans le cadre de l’opération nationale « Levez les yeux ! », venez visiter et découvrir tous les secrets de la centrale hydroélectrique EDF d’Aston.
Vendredi 18 septembre :
- 10h00 > 11h00
- 12h00 > 13h00
- 14h00 > 15h00
- 15h00 > 16h00
Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières 09000 Ferrières-sur-Ariège Ferrières-sur-Ariège 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/490/events »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 18 septembre est dédié aux scolaires dans le cadre de l’opération nationale « Levez les yeux ! », venez visiter et **découvrir tous de…
©EDF