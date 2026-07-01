Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Ferrières (pour les scolaires), Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières, Ferrières-sur-Ariège

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Ferrières (pour les scolaires) Vendredi 18 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières Ariège

Entrée gratuite exceptionnelle. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 18 septembre est dédié aux scolaires dans le cadre de l’opération nationale « Levez les yeux ! », venez visiter et découvrir tous les secrets de la centrale hydroélectrique EDF de Ferrières.

Vendredi 18 septembre :

10h00 > 11h00

11h00 > 12h00

14h00 > 15h00

15h00 > 16h00

Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières 09000 Ferrières-sur-Ariège Ferrières-sur-Ariège 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/488/events »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 18 septembre est dédié aux scolaires dans le cadre de l’opération nationale « Levez les yeux ! », venez visiter et **découvrir tous de…

©EDF