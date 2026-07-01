Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Ferrières, Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières, Ferrières-sur-Ariège
samedi 19 septembre 2026 · Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières · Ferrières-sur-Ariège
Informations pratiques
Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Ferrières Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières Ariège
Entrée gratuite exceptionnelle, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 septembre, venez visiter et découvrirz tous les secrets de la centrale hydroélectrique EDF de Ferrières.
Samedi 19 septembre :
- Visites de la centrale hydroélectrique à 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00
- Durée de la visite : environ 1h
Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières 09000 Ferrières-sur-Ariège Ferrières-sur-Ariège 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/488/events »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 septembre, venez visiter et découvrirz tous les secrets de la centrale hydroélectrique EDF de Ferrières.
©EDF
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