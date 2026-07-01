Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Ferrières, Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières, Ferrières-sur-Ariège

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Ferrières Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières Ariège

Entrée gratuite exceptionnelle, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 septembre, venez visiter et découvrirz tous les secrets de la centrale hydroélectrique EDF de Ferrières.

Samedi 19 septembre :

Visites de la centrale hydroélectrique à 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

Durée de la visite : environ 1h

Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières 09000 Ferrières-sur-Ariège Ferrières-sur-Ariège 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/488/events »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 septembre, venez visiter et découvrirz tous les secrets de la centrale hydroélectrique EDF de Ferrières.

©EDF