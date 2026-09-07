Visite guidée de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Léré

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 19 et 20 septembre Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire Cher

Visite d’environ 2h, offerte et accessible dès 12 ans. Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’identité uniquement) est à fournir lors de l’inscription.

Inscription obligatoire 1 mois à l’avance au minimum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. Ces visites guidées vous permettront de découvrir la production d’électricité d’origine nucléaire en parcourant notamment l’intérieur d’une tour aéroréfrigérante !

Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire BP 11, 18240 Léré Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire 02 72 58 77 00 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/756/events [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/756/events/1895/animations »}] La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire possède 2 réacteurs à eau pressurisée de 1300 MWe, mis en service en 1987 et 1988. En 2025, elle a produit 13,13 TWh d’électricité faible en CO2, ce qui représente près de 4 % de la production nucléaire française. Dans le cadre de vous visite, nous vous accueillons à l’espace EDF Odyssélec de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Des places de stationnement réservées aux visiteurs, ainsi qu’aux personnes PMR sont disponibles à proximité

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés.

©Mission communication du CNPE de Belleville-sur-Loire