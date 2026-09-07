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Visite guidée de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Léré

samedi 19 septembre 2026 · Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire · Léré

Visite guidée de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Léré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire
Adresse
BP 11, 18240 Léré
Ville
18240 Léré
Département
Cher
Tarif
Visite d'environ 2h, offerte et accessible dès 12 ans. Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité (passeport ou carte d'identité uniquement) est à fournir lors de l'inscription. Inscription obligatoire 1 mois à l'avance au minimum.

Visite guidée de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 19 et 20 septembre Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire Cher

Visite d’environ 2h, offerte et accessible dès 12 ans. Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’identité uniquement) est à fournir lors de l’inscription.
Inscription obligatoire 1 mois à l’avance au minimum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. Ces visites guidées vous permettront de découvrir la production d’électricité d’origine nucléaire en parcourant notamment l’intérieur d’une tour aéroréfrigérante !

Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire BP 11, 18240 Léré Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire 02 72 58 77 00 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/756/events [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/756/events/1895/animations »}] La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire possède 2 réacteurs à eau pressurisée de 1300 MWe, mis en service en 1987 et 1988. En 2025, elle a produit 13,13 TWh d’électricité faible en CO2, ce qui représente près de 4 % de la production nucléaire française. Dans le cadre de vous visite, nous vous accueillons à l’espace EDF Odyssélec de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Des places de stationnement réservées aux visiteurs, ainsi qu’aux personnes PMR sont disponibles à proximité
Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés.

©Mission communication du CNPE de Belleville-sur-Loire

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