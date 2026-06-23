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VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien

vendredi 21 août 2026 · Chemin de Villerase · Saint-Cyprien

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Chemin de Villerase
Adresse
Chapelle de Villerase
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE

Chemin de Villerase Chapelle de Villerase Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 11:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Tous les vendredis de l’été, la Chapelle Villerase ouvre ses portes pour une visite guidée unique. Découvrez son histoire, son architecture et ses secrets, admirez ses détails remarquables et plongez dans son passé captivant, gratuit.
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Chemin de Villerase Chapelle de Villerase Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

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English :

Every Friday during the summer, the Villerase Chapel opens its doors for a unique guided tour. Discover its history, architecture, and secrets; admire its remarkable details; and immerse yourself in its captivating past—free of charge.

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-23 par OT DE SAINT CYPRIEN

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