VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien mardi 25 août 2026.

Saint-Cyprien

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE

Chemin de Villerase Chapelle de Villerase Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 11:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

{ summary : Visite guidée de la Chapelle Villerase un voyage dans le temps entre histoire, architecture et patrimoine, où vous découvrirez secrets, richesses et détails remarquables de ce joyau local, pour une immersion culturelle inoubliable. }

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Chemin de Villerase Chapelle de Villerase Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

{ summary : Guided tour of the Chapelle Villerase: a journey through history, architecture and heritage, where you’ll discover the secrets, riches and remarkable details of this local jewel, for an unforgettable cultural immersion }

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE SAINT CYPRIEN