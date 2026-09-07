Visite guidée de la chapelle des Morts, un savoir oublié du XXIe siècle, Église Saint-Barthélémy, Sauveterre-la-Lémance

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle des Morts, un savoir oublié du XXIe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Lot-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée de la Chapelle des Morts, un savoir oublié du 11ème siècle

Découverte des cinq registres d’enduits peints de la Chapelle des Morts (XIème siècle), montrant l’histoire de l’ornementation des églises du 12ème au 19ème siècles. Une visite guidée d’exception !

Visite guidée par Mme la Maire, Emmanuelle Capo-Vigier, historienne et spécialiste du patrimoine médiéval.

Sauveterre-la-Lémance dispose de nombreux atouts comme son site préhistorique du Martinet, le Château des Rois-Ducs et sa Chapelle des Morts. Celle-ci, datée du 11e siècle, recèle une série de fresques peintes qui viennent d’être révélées au grand public.

La Chapelle des Morts est célèbre pour ses enduits peints représentant Sainte-Catherine d’Alexandrie et son martyre. Cependant, lors d’une campagne de restauration achevée en 2025, d’autres décors de différentes époques ont été mis à jour, permettant dorénavant une lecture diachronique des techniques et des motifs des peintures religieuses allant du 12e siècle au 19e siècle.

Église Saint-Barthélémy Rue du Vieux Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance, France Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553406881 [{« type »: « email », « value »: « lapetiteescapade@outlook.fr »}] La partie refaite de l’église communique, par une ouverture donnant accès au clocher (vestibule voûté en berceau à étroite ouverture romane) , avec l’ancienne église romane dont il reste le chœur voûté en cul de four. Extérieurement, ce chœur a été exhaussé, au-dessus de corbeaux sculptés, du double de sa hauteur, mais à huit pans. Le clocher roman est à toit pyramidal recouvert de lauze. La chapelle latérale gauche a été refaite sur croisées d’ogives, mais appartient à l’ancienne église. Le chevet conserve des ouvertures pour arquebuse.

Visite guidée de la Chapelle des Morts, un savoir oublié du 11ème siècle

©association la Petite Escapade