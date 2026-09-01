Visite guidée de la chapelle du collège Joseph-Chaumié Chapelle du collège Joseph-Chaumié Agen

Informations pratiques

Agen

Visite guidée de la chapelle du collège Joseph-Chaumié

Chapelle du collège Joseph-Chaumié 6 Rue Henri Martin Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite exceptionnelle de la chapelle animée par Adrien Enfedaque, conservateur du musée et Mathilde Descamps Duval, chargée de la conservation des antiquités et objets d’art du Lot-et-Garonne. Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Début visite 14h30, 15h30 et 16h30. Sur réservation par mail.

Pénétrez exceptionnellement dans la chapelle du collège Joseph-Chaumié, lieu d’origine du tableau Sainte Thérèse d’Avila en extase de Jean-Baptiste Despax, présenté dans l’exposition Lumières françaises. De la cour de Versailles à Agen (2025-2026). Cette visite, animée par Adrien Enfedaque, conservateur du musée d’Agen, et Mathilde Descamps Duval, chargée de la conservation des antiquités et objets d’art du Lot-et-Garonne, vous permettra de découvrir l’histoire de cette œuvre dans son contexte d’origine. .

Chapelle du collège Joseph-Chaumié 6 Rue Henri Martin Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine musee.com@agglo-agen.fr

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English : Visite guidée de la chapelle du collège Joseph-Chaumié

A special tour of the chapel led by Adrien Enfedaque, the museum’s curator, and Mathilde Descamps Duval, curator of antiquities and works of art for Lot-et-Garonne. Saturday, September 19, through Sunday, September 20, 2026. Tour start times: 2:30 p.m., 3:30 p.m., and 4:30 p.m. Reservations required via email.

L’événement Visite guidée de la chapelle du collège Joseph-Chaumié Agen a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen