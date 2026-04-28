Dom-le-Mesnil

Visite guidée de la Chèvrerie

La Ferme des Domoiselles 1 route Nationale Dom-le-Mesnil Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Bébé (-2 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08

La Ferme des Domoiselles vous propose de nouveaux créneaux de visite guidée le vendredi 1er, samedi 2 et vendredi 8 mai à 10h et 15h.Visite d’une durée de 1h30.Une sortie idéale en famille ou entre amis pour découvrir la vie à la ferme et partager un moment gourmand en immersion chez les magnifiques chèvres de Lorraine !Au programme visite des installations, rencontre avec le troupeau, découverte des chevrettes de 2 mois, explications du savoir-faire et dégustation de fromages maison.

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La Ferme des Domoiselles 1 route Nationale Dom-le-Mesnil 08160 Ardennes Grand Est +33 6 67 77 33 74

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English :

Ferme des Domoiselles is offering new guided tour slots on Friday May 1, Saturday May 2 and Friday May 8, at 10 a.m. and 3 p.m.The tour lasts 1.5 hours, and is an ideal way for families and friends to discover life on the farm and share a gourmet moment with the magnificent goats of Lorraine! The program includes a tour of the facilities, a meeting with the herd, the discovery of the 2-month-old kids, explanations of know-how and a tasting of home-made cheeses.

L’événement Visite guidée de la Chèvrerie Dom-le-Mesnil a été mis à jour le 2026-04-28 par Ardennes Tourisme