Visite guidée de la collection permanente Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne vendredi 21 août 2026.

Bayonne

Visite guidée de la collection permanente

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 11:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Visite guidée de la collection permanente du musée basque. .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Visite guidée de la collection permanente

L’événement Visite guidée de la collection permanente Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne