UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Bonnet-le-Château

Visite guidée de la collégiale, Collégiale, Saint-Bonnet-le-Château

samedi 19 septembre 2026 · Collégiale · Saint-Bonnet-le-Château

Visite guidée de la collégiale, Collégiale, Saint-Bonnet-le-Château

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Collégiale
Adresse
Rue du cénacle 42380 Saint-Bonnet-Le-Château
Ville
42380 Saint-Bonnet-le-Château
Département
Loire
Tarif
nombre de places limité

Visite guidée de la collégiale 19 et 20 septembre Collégiale Loire

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites guidées des deux trésors de la Collégiale : bibliothèque de fonds anciens et chapelle basse.
Montées au clocher.
Départs toutes les 30 minutes.

Collégiale Rue du cénacle 42380 Saint-Bonnet-Le-Château Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 77 09 04 Depuis le milieu du XVè siècle, la Collégiale domine St-Bonnet-le-Château. Bien plus qu’un simple édifice religieux, visitez ce témoin de la vie politique, architecturale et artistique du Forez au XVè siècle. pas de parking, prévoir 5 à 10 min pour monter
Visites guidées des deux trésors de la Collégiale : bibliothèque de fonds anciens et chapelle basse.

©Mairie de Saint Bonnet le château

À voir aussi à Saint-Bonnet-le-Château (Loire)