Visite guidée de la collégiale Saint-Étienne de Capestang, Église Saint-Etienne, Capestang

Informations pratiques

Visite guidée de la collégiale Saint-Étienne de Capestang 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne Hérault

Gratuit. Sur réservation. Durée : 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de ce remarquable édifice gothique inachevé à travers une visite guidée.

Vous pourrez notamment admirer son chœur finement ajouré et ses magnifiques vitraux, sa tour-clocher, ainsi que les nombreux trésors patrimoniaux qu’il abrite.

Église Saint-Etienne Rue Franklin, 34310 Capestang, France Capestang 34310 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0652426737 »}, {« type »: « email », « value »: « dominique.saillard34@gmail.com »}] L’édifice date du début du XIVe siècle et se compose d’une abside à sept pans dont trois sont éclairés par de hautes fenêtres à meneau et traverse. La nef ne comprend que deux travées, avec chapelles entre les contreforts. Le clocher se situe au sud. L’édifice est resté inachevé et s’est arrêté aux transepts dont les amorces sont visibles. Contre les deux travées du XIVe siècle est resté accolé un porche qui prolonge la nef mais qui ne porte les caractères d’aucune époque bien déterminée.

Découvrez l’histoire de ce remarquable édifice gothique inachévé à travers une visite guidée.

© Melkan Bassil