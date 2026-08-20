Visite guidée de la communauté des sœurs de l’ancien hôpital – Ile Saint Laurent, Ancien Hôpital, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite guidée de la communauté des sœurs de l’ancien hôpital – Ile Saint Laurent 19 et 20 septembre Ancien Hôpital Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 8 septembre à 10h au vendredi 18 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de la communauté des sœurs, bâtiment édifié au XVIe siècle, ayant accueilli les sœurs de Sainte-Marthe à partir du XVIIe siècle.

Visites à deux voix par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un membre de l’association Abigaïl Mathieu, qui oeuvre pour la suavegarde et la valorisation du patrimoine hospitalier chalonnais.

La communauté des soeurs se situe dans le bâtiment le plus ancien de l’hôpital, élevé au XVIe siècle. De style gothique, il présente un pignon à redents, ou à pas de moineaux : le rampant du pignon, qui n’est pas couvert par la toiture, s’étage en gradins. Côté cour se trouve une galerie à arcades.

Destiné à accueillir les « Dames servantes des pauvres » au XVIe siècle, ainsi que quelques chambres payantes pour des malades fortunés, le lieu contient, à partir du XVIIe siècle les lieux de vie des soeurs de Sainte Marthe, qui, désormais, prendront soin des malades : la chambre de la «maîtresse », la bibliothèque du noviciat, l’infirmerie des religieuses et l’oratoire occupaient le premier étage.

Les salles sont ornées de boiseries et de dessus de porte peints des XVIIeet XVIIIe siècles. Les portes sont remarquables par leur garniture de ferétamé et ciselé. Le mobilier provient en majorité des salles de malades : tables de chevet, chaises, bancs, coffres (xviie, xviiie et xixe siècles).Les sièges d’aisance, comme celui qui est visible dans la chambre de la « maîtresse », les lits en fer (xixe siècle), les bassinoires et lesbouillottes en cuivre dans l’infirmerie des religieuses sont plutôt à classerdans les objets destinés à améliorer le confort des malades.

L’oratoire – la pièce la plus ancienne de l’hôpital – est un bel exemple de la première Renaissance française, alliant tradition gothique (voûte en étoile)et modernité inspirée de l’Italie (motifs de cuir* et de coquille).

Dans la pièce suivante, les pietà, représentations de la Vierge Marietenant dans ses bras le Christ mort, sont nombreuses et rappellent que l’île Saint-Laurent était placée sous la protection de Notre-Dame de Pitié.

Une huile sur bois retient l’attention : la Vierge à l’Enfant (fin xve-débutxvie siècle) attribuée à l’atelier du peintre flamand Adrian Isenbrandt.

Des œuvres antérieures à la création de l’hôpital sont également conservées, notamment un bénitier en bronze daté de 1520 qui proviendrait ainsi de la maison-Dieu Saint-Éloi.

Citons également, exposés dans une autre pièce, la Crucifixion du XVIIe siècle, dite « d’après Van der Weyden » car elle reprend le panneau principal du triptyque de l’artiste, visible à Anvers.

ATTENTION : le site a été fermé pendant 3 ans du fait de la démolition, à proximité, de bâtiments médicaux qui vont laisser place à des logements neufs. Des mesures de protection des objets et des bâtiments ont été prises. De ce fait, la réouverture de ce joyau du patrimoine chalonnais est partielle (d’autres travaux sont à venir), et à l’intérieur de la communauté des soeurs, vous verrez encore des éléments en place pour assurer la conservation du patrimoine mobilier pendant cette période transitoire. C’était la concession à faire pour rouvrir, ponctuellement au public ce patrimoine très apprécié des touristes comme des chalonnais, sans attendre la fin de la période de travaux.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Ancien Hôpital 7 quai de l’hôpital 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385931598 »}]

Visite de la communauté des sœurs, bâtiment édifié au XVIe siècle, ayant accueilli les sœurs de Sainte-Marthe à partir du XVIIe siècle.

© ville de Chalon-sur-Saône