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AGENDA · Ollioules

Visite guidée de la Confiserie Jonquier #JEP2026 Maison Jonquier Ollioules

samedi 19 septembre 2026 · Maison Jonquier · Ollioules

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison Jonquier
Adresse
16, rue nationale
Ville
83190 Ollioules
Département
Var
Tarif

Ollioules

Visite guidée de la Confiserie Jonquier #JEP2026

Maison Jonquier 16, rue nationale Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite de la Maison Jonquier proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à Ollioules.
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Maison Jonquier 16, rue nationale Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 85 15 68 03  musees@ollioules.fr

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English : Guided Tour of the Jonquier Confectionery #JEP2026

A tour of the Maison Jonquier is being offered as part of European Heritage Days in Ollioules.

L’événement Visite guidée de la Confiserie Jonquier #JEP2026 Ollioules a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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