Visite guidée de la Distillerie – Verveine du Velay Pagès, Distillerie pagès, Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Visite guidée de la Distillerie – Verveine du Velay Pagès 18 et 20 septembre Distillerie pagès Haute-Loire

***RESERVATION OBLIGATOIRE*** 50 places disponibles par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez la fabrication de la Verveine du Velay, du champs de verveine citronnelle aux alambics, des fûts de chêne à la dégustation… 45 minutes de découvertes étonnantes !

Accompagné d’un guide, partez à la découverte de la fabrication de la Verveine du Velay et de ses 160 ans d’histoire.

Durée de la visite: 45 minutes environ.

En fin de visite, une dégustation de nos produits vous sera offerte (sirops pour les mineurs)*.

Accès libre à la boutique pour découvrir les différentes liqueurs de Verveine du Velay et leurs produits dérivés ainsi que les liqueurs du groupe Védrenne.

Distillerie pagès 202 avenue René Descartes, 43700 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0471030411 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@verveine.com »}]

Découvrez la fabrication de la Verveine du Velay, du champs de verveine citronnelle aux alambics, des fûts de chêne à la dégustation… 45 minutes de découvertes étonnantes !

©PAGESVEDRENNE