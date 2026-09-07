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Visite guidée de la Distillerie – Verveine du Velay Pagès, Distillerie pagès, Saint-Germain-Laprade

vendredi 18 septembre 2026 · Distillerie pagès · Saint-Germain-Laprade

Visite guidée de la Distillerie – Verveine du Velay Pagès, Distillerie pagès, Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Distillerie pagès
Adresse
202 avenue René Descartes, 43700 Saint-Germain-Laprade
Ville
43700 Saint-Germain-Laprade
Département
Haute-Loire
Tarif
***RESERVATION OBLIGATOIRE*** 50 places disponibles par créneau

Visite guidée de la Distillerie – Verveine du Velay Pagès 18 et 20 septembre Distillerie pagès Haute-Loire

***RESERVATION OBLIGATOIRE*** 50 places disponibles par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez la fabrication de la Verveine du Velay, du champs de verveine citronnelle aux alambics, des fûts de chêne à la dégustation… 45 minutes de découvertes étonnantes !
Accompagné d’un guide, partez à la découverte de la fabrication de la Verveine du Velay et de ses 160 ans d’histoire.
Durée de la visite: 45 minutes environ.
En fin de visite, une dégustation de nos produits vous sera offerte (sirops pour les mineurs)*.
Accès libre à la boutique pour découvrir les différentes liqueurs de Verveine du Velay et leurs produits dérivés ainsi que les liqueurs du groupe Védrenne.

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Découvrez la fabrication de la Verveine du Velay, du champs de verveine citronnelle aux alambics, des fûts de chêne à la dégustation… 45 minutes de découvertes étonnantes !

©PAGESVEDRENNE

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