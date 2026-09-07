Visite guidée de la Distillerie – Verveine du Velay Pagès, Distillerie pagès, Saint-Germain-Laprade
vendredi 18 septembre 2026 · Distillerie pagès · Saint-Germain-Laprade
Informations pratiques
Visite guidée de la Distillerie – Verveine du Velay Pagès 18 et 20 septembre Distillerie pagès Haute-Loire
***RESERVATION OBLIGATOIRE*** 50 places disponibles par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Découvrez la fabrication de la Verveine du Velay, du champs de verveine citronnelle aux alambics, des fûts de chêne à la dégustation… 45 minutes de découvertes étonnantes !
Accompagné d’un guide, partez à la découverte de la fabrication de la Verveine du Velay et de ses 160 ans d’histoire.
Durée de la visite: 45 minutes environ.
En fin de visite, une dégustation de nos produits vous sera offerte (sirops pour les mineurs)*.
Accès libre à la boutique pour découvrir les différentes liqueurs de Verveine du Velay et leurs produits dérivés ainsi que les liqueurs du groupe Védrenne.
Distillerie pagès 202 avenue René Descartes, 43700 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0471030411 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@verveine.com »}]
Découvrez la fabrication de la Verveine du Velay, du champs de verveine citronnelle aux alambics, des fûts de chêne à la dégustation… 45 minutes de découvertes étonnantes !
©PAGESVEDRENNE