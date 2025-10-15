La Teste-de-Buch

Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin

42 Avenue Louis Gaume La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 13:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Vous souhaitez découvrir deux sites naturels remarquables du Bassin d’Arcachon ? La visite guidée permet de parcourir la Dune du Pilat avec une médiatrice ainsi que le Banc d’Arguin avec une garde naturaliste durant une demi-journée.

Nos activités sont gratuites mais le pique-nique est à la charge des participants ainsi que la traversée de la navette maritime (20€ par participant). Une bonne condition physique est conseillée (enfant à partir de 10 ans).

Rendez-vous en haut des escaliers de la Corniche.

Réservation obligatoire sur bit.ly/sepanso .

42 Avenue Louis Gaume La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com

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English : Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin

L’événement Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-05-14 par OT La Teste-de-Buch