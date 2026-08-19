Informations pratiques

Gundershoffen

Visite guidée de la Fabrique à Bretzels Boehli

14 rue des Genêts Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Entrez dans l’univers du plus célèbre biscuit apéritif alsacien, entre histoires et légendes, secrets de fabrication et vue sur la production, vous serez incollable ! Sur inscription.

Vous pourrez tout découvrir sur la bretzel dans le plus grand espace dédié à cet emblème en Alsace ! Vous découvrirez l’histoire et les légendes de la bretzel, le parcours de M. Boehli, ainsi que les secrets de production, avec le tunnel à bretzels et sa vue directe sur l’ensemble des lignes de production. Vous pourrez également profiter de la boutique exclusive de la fabrique à la fin de la visite. .

14 rue des Genêts Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

Enter the world of Alsace’s most famous aperitif cookie, with stories and legends, manufacturing secrets and a view of production you’ll know everything there is to know! Registration required.

L’événement Visite guidée de la Fabrique à Bretzels Boehli Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte