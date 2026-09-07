Visite guidée de la Fabrique de Pain d’Épices Mulot & Petitjean, Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain d’épices, Dijon

Informations pratiques

Visite guidée de la Fabrique de Pain d’Épices Mulot & Petitjean 19 et 20 septembre Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain d’épices Côte-d’Or

Tarif : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le musée de la maison Mulot & Petitjean et l’histoire du pain d’épices lors d’une visite guidée organisée pour les Journées européennes du patrimoine. Réservez votre place à l’avance, poussez les portes de la célèbre Fabrique Mulot & Petitjean et plongez dans plus de deux siècles de tradition et de savoir-faire.

Au programme, une visite guidée, ludique et gourmande d’une heure, qui plaira aux petits et aux grands, pour découvrir l’histoire de la maison, les secrets de fabrication du pain d’épices, et l’héritage gourmand d’une spécialité emblématique de Dijon.

La visite se conclut par une dégustation de nos créations et une surprise gourmande offerte à chaque participant.

Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain d’épices 6 Boulevard de l’Ouest 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 30 07 10 [{« type »: « phone », « value »: « 03 80 66 30 80 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mulotpetitjean.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mulotpetitjean.com/maison/visiter-la-fabrique/ »}] Labellisée « Entreprise du patrimoine vivant» depuis 2012, la maison Mulot et Petitjean fabrique depuis 1796 un pain d’épices qui fait sa renommée.

Depuis 2017, l’entreprise familiale a aménagé sa fabrique pour offrir une découverte sensorielle de son histoire et de ses productions.

Venez découvrir le musée de la maison Mulot & Petitjean et l’histoire du pain d’épices lors d’une visite guidée organisée pour les Journées européennes du patrimoine. Réservez votre place à l’avance,…

©Rozenn Krebel