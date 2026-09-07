Visite guidée de la ferme du Hundshof, Ferme du Hundshof, Haguenau
samedi 19 septembre 2026 · Ferme du Hundshof · Haguenau
Informations pratiques
Visite guidée de la ferme du Hundshof Samedi 19 septembre, 14h00 Ferme du Hundshof Bas-Rhin
La visite guidée est limitée à 20 personnes. Durée de la visite : 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
L’épopée du houblon à Haguenau : visite d’un des rares vestiges de séchoir artisanal à cônes de houblon, par Christophe Sturtzer.
Ferme du Hundshof 6 chemin Serpentin 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.agglo-haguenau.fr/manifestations/s-inscrire-aux-journees-du-patrimoine/ »}]
L’épopée du houblon à Haguenau : visite d’un des rares vestiges de séchoir artisanal à cônes de houblon, par Christophe Sturtzer.
©Ville de Haguenau
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