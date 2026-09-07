Visite guidée de la ferme du Hundshof, Ferme du Hundshof, Haguenau

Informations pratiques

Visite guidée de la ferme du Hundshof Samedi 19 septembre, 14h00 Ferme du Hundshof Bas-Rhin

La visite guidée est limitée à 20 personnes. Durée de la visite : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

L’épopée du houblon à Haguenau : visite d’un des rares vestiges de séchoir artisanal à cônes de houblon, par Christophe Sturtzer.

Ferme du Hundshof 6 chemin Serpentin 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.agglo-haguenau.fr/manifestations/s-inscrire-aux-journees-du-patrimoine/ »}]

L’épopée du houblon à Haguenau : visite d’un des rares vestiges de séchoir artisanal à cônes de houblon, par Christophe Sturtzer.

©Ville de Haguenau