Visite guidée de la galerie des instruments scientifiques, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes

lundi 12 octobre 2026 · Bâtiment 2, Campus de Beaulieu - Université de Rennes · Rennes

Informations pratiques

Visite guidée de la galerie des instruments scientifiques Lundi 12 octobre, 17h30 Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-12T17:30:00+02:00 – 2026-10-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-12T17:30:00+02:00 – 2026-10-12T18:30:00+02:00

Visite guidée de la galerie d’instruments scientifiques !

La collection d’instruments scientifiques de l’Université de Rennes renferme environ 5000 objets issus de disciplines variées: physique, chimie, biologie, électronique, informatique, mathématiques…

Le fonds se partage entre collections anciennes (environ un millier d’instruments de 1840 à 1950) et collections contemporaines (environ quatre mille instruments de 1950 à nos jours).

Il s’agit à la fois de collections d’instruments mais aussi de matériel de démonstration ou encore d’archives.

► Lundi 12 octobre à 17h30

Gratuit sur réservation

Plus d’information sur la galerie d’instruments scientifiques : https://culture.univ-rennes.fr/instruments-scientifiques

Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fete-de-la-science-2025-visites-des-collections1 »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/fete-de-la-science-2025-visites-des-collections1 »}, {« link »: « https://culture.univ-rennes.fr/instruments-scientifiques »}]

Dans le cadre de la Fête de la science