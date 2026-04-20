Visite guidée de la galerie d’instruments scientifiques Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes
Visite guidée de la galerie d’instruments scientifiques Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes mardi 13 avril 2027.
Visite guidée de la galerie d’instruments scientifiques Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Mardi 13 avril 2027, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation
Découverte des instruments scientifiques anciens et contemporains de l’Université de Rennes
### **Visite guidée de la galerie d’instruments scientifiques !**
La collection d’instruments scientifiques de l’Université de Rennes renferme environ 5000 objets issus de disciplines variées:
physique, chimie, biologie, électronique, informatique, mathématiques…
Le fonds se partage entre collections anciennes (environ un millier d’instruments de 1840 à 1950) et collections contemporaines (environ quatre mille instruments de 1950 à nos jours).
Il s’agit à la fois de collections d’instruments mais aussi de matériel de démonstration ou encore d’archives.
**► Mardi 13 avril à 17h30**
Gratuit [sur réservation](https://www.billetweb.fr/visite-collection-dinstruments-scientifiques-anciens-et-contemporains)
Plus d’information sur la galerie d’instruments scientifiques : [https://culture.univ-rennes.fr/instruments-scientifiques](https://culture.univ-rennes.fr/instruments-scientifiques)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-13T17:30:00.000+02:00
Fin : 2027-04-13T18:30:00.000+02:00
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https://www.billetweb.fr/visite-collection-dinstruments-scientifiques-anciens-et-contemporains
Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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