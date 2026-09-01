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AGENDA · Colmar

Visite Guidée de la Gare de Colmar Journées Européennes du Patrimoine Colmar

dimanche 20 septembre 2026 · Colmar

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
place de la gare de Colmar, devant la Fontaine
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif

Colmar

Visite Guidée de la Gare de Colmar Journées Européennes du Patrimoine

place de la gare de Colmar, devant la Fontaine Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez la gare de Colmar !
Pourquoi la gare de Colmar est-elle identique à celle de Dantzig ?
Venez la découvrir lors des journées européennes du patrimoine ! Érigée en 1903 par décision impériale de la direction générale des chemins de fer d’Alsace-Lorraine, elle vous surprendra par son architecture, son donjon, ses symboles sculptés, son hall central destiné aux voyageurs et ses vitraux.

Visite GRATUITE, assurée en français (places limitées).

Inscription obligatoire à l’Office du Tourisme de Colmar, place Unterlinden,
par téléphone 03 89 20 68 92, par email info@tourisme-colmar.com

Récupération des billets à l’Office du Tourisme de Colmar, aux heures d’ouverture.
Départ de la visite rendez-vous sur le parvis de la gare de Colmar, 9 place de la Gare, 15 minutes avant le début de la visite.   .

place de la gare de Colmar, devant la Fontaine Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92  info@tourisme-colmar.com

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English :

Discover Colmar’s train station!

L’événement Visite Guidée de la Gare de Colmar Journées Européennes du Patrimoine Colmar a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme de Colmar

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