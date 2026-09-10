Visite guidée de la Grande Loge de France, Temple Maçonnique de la Grande Loge de France, LE Lamentin

Informations pratiques

Visite guidée de la Grande Loge de France Samedi 19 septembre, 09h00 Temple Maçonnique de la Grande Loge de France Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le temple de la Grande Loge de France en Martinique ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre 2026, de 9h à 16h

Cette journée permettra aux visiteurs de découvrir un lieu habituellement peu accessible au grand public et de mieux comprendre l’histoire, les traditions et les valeurs portées par la franc-maçonnerie.

Le programme comprendra :

1-visite guidée des trois temples de la Grande Loge de France** présents sur le site ;

2-une conférence publique consacrée à l’histoire, aux principes et à la place de la franc-maçonnerie dans la société ;

3-une exposition temporaire présentant des documents, objets, photographies et éléments patrimoniaux liés à l’histoire de la Grande Loge de France et de sa présence en Martinique.

Cette ouverture exceptionnelle s’inscrit pleinement dans l’esprit des Journées européennes du patrimoine : faire découvrir au plus grand nombre des lieux chargés d’histoire, favoriser la transmission des connaissances et permettre un échange direct avec le public.

Temple Maçonnique de la Grande Loge de France Morne Pavillon LE Lamentin 97232 Morne Pavillon Martinique Martinique Centre Culturel et philosophique de la Grand loge de France Transports à Proximité, présence de Parking, accès direct en voiture

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le temple de la Grande Loge de France en Martinique ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre 2026, de 9h à 16h

Charles Saint-cyr