Visite guidée de la ligne Maginot aquatique à Hoste rue nationale Hoste

Informations pratiques

Hoste

Visite guidée de la ligne Maginot aquatique à Hoste

rue nationale local aux vannes de la ligne Maginot aquatique de Hoste Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Découvrez la Ligne Maginot Aquatique entre Hoste et Wittring.

Une exposition retrace la création et la mise en œuvre des inondations défensives dans la Trouée de la Sarre, ainsi que les événements qui s’y sont déroulés entre septembre 1939 et juin 1940. Visite libre du blockhaus de défense de la digue.Tout public

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rue nationale local aux vannes de la ligne Maginot aquatique de Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

Presented as part of European Heritage Days. Discover the Aquatic Maginot Line between Hoste and Wittring.

An exhibition traces the creation and implementation of the defensive flooding measures in the Saar Gap, as well as the events that took place therebetween September 1939 and June 1940. Self-guided tour of the defensive blockhouse on the dike.

L’événement Visite guidée de la ligne Maginot aquatique à Hoste Hoste a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH