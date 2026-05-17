Visite guidée de la mairie, 1 avenue de la monneraye, Herbignac
samedi 19 septembre 2026 · 1 avenue de la monneraye · Herbignac
Informations pratiques
Visite guidée de la mairie 19 et 20 septembre 1 avenue de la monneraye Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie vous ouvre ses portes, pour découvrir non seulement ce bâtiment, mais également le fonctionnement de votre mairie et le rôle des élus et des services municipaux.
1 avenue de la monneraye 1 avenue de la monneraye Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie vous ouvre ses portes, pour découvrir non seulement ce bâtiment, mais également le fonctionnement de votre mairie et le rôle des élus et…
©Ville d’Herbignac
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