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AGENDA · Herbignac

Visite guidée de la mairie, 1 avenue de la monneraye, Herbignac

samedi 19 septembre 2026 · 1 avenue de la monneraye · Herbignac

Visite guidée de la mairie, 1 avenue de la monneraye, Herbignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
1 avenue de la monneraye
Adresse
1 avenue de la monneraye
Ville
44410 Herbignac
Département
Loire-Atlantique

Visite guidée de la mairie 19 et 20 septembre 1 avenue de la monneraye Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie vous ouvre ses portes, pour découvrir non seulement ce bâtiment, mais également le fonctionnement de votre mairie et le rôle des élus et des services municipaux.

1 avenue de la monneraye 1 avenue de la monneraye Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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©Ville d’Herbignac

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