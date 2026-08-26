Visite guidée de la Maison Mantin à la lampe de poche Maison Mantin Moulins

Informations pratiques

Moulins

Visite guidée de la Maison Mantin à la lampe de poche

Maison Mantin 3 place du Colonel Laussedat Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 18:00:00

fin : 2026-11-18 19:30:00

Date(s) :

2026-11-18 2026-12-09

Sous un éclairage entre chien et loup , découvrez l’univers fascinant de la demeure de Louis Mantin.

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Maison Mantin 3 place du Colonel Laussedat Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr

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English :

Discover the fascinating world of Louis Mantin?s home in a light between dog and wolf .

L’événement Visite guidée de la Maison Mantin à la lampe de poche Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région