Visite guidée de la Maison Mantin à la lampe de poche Maison Mantin Moulins
mercredi 18 novembre 2026 · Maison Mantin · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Visite guidée de la Maison Mantin à la lampe de poche
Maison Mantin 3 place du Colonel Laussedat Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:00:00
fin : 2026-11-18 19:30:00
Date(s) :
2026-11-18 2026-12-09
Sous un éclairage entre chien et loup , découvrez l’univers fascinant de la demeure de Louis Mantin.
.
Maison Mantin 3 place du Colonel Laussedat Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the fascinating world of Louis Mantin?s home in a light between dog and wolf .
L’événement Visite guidée de la Maison Mantin à la lampe de poche Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Ciné Débat Bonobos Cinéma CGR Moulins Moulins 10 septembre 2026
- Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie Moulins 11 septembre 2026
- Animations au V and B route de Lyon Moulins 11 septembre 2026
- Concert JOLENE Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins 11 septembre 2026
- Soirée de lancement du jeu Potagume Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins 14 septembre 2026