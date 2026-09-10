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Visite guidée de la Médiathèque José Cabanis, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse

Visite guidée de la Médiathèque José Cabanis, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque José Cabanis
Adresse
1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Ville
31506 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Visite guidée de la Médiathèque José Cabanis Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Samedi 17 octobre 10h30
Venez découvrir les différents espaces et les coulisses de la Médiathèque José Cabanis avec cette visite guidée par un bibliothécaire.
Rendez-vous dans le hall d’accueil de la Médiathèque
Durée : 1 h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Venez découvrir les 5 étages de la Médiathèque José Cabanis et ses plus de 350 000 documents

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